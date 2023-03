Wrestling-Fans finden auch in Zukunft zahlreiche Übertragungen bei ProSieben Maxx. Der Sender hat nun die Free-TV-Partnerschaft mit World Wrestling Entertainment (WWE) um "mehrere Jahre" verlängert, wie es heißt. Zudem fällt die Zusammenarbeit deutlich umfassender aus als bislang. Mittwochs gibt es auch weiterhin "Raw" zu sehen, samstags "SmackDown". Neu ist: Künftig wird ProSieben Maxx am Donnerstagabend das neue "NXT" zeigen. Die Zahl der regelmäßigen Wrestling-Shows bei ProSieben Maxx wächst also von zwei auf drei.

In der neuen Show geht es um die Nachwuchsstars im Wrestling, sie werden künftig also auch bei ProSieben Maxx zu sehen sein. Los geht’s mit dem neuen Format am 6. April um 22 Uhr. Bereits am 3. April wird einmalig das Auftaktevent "NXT Stand & Deliver" ausgestrahlt. Im Zuge dessen hat der Sender auch einen Ausbau des Teams angekündigt: Flo Hauser ergänzt das Kommentatoren-Team und wird bei "NXT" im Wechsel mit Sebastian Hackl, Holger Böschen, Manu Thiele und Walandi Tsanti im Einsatz sein.