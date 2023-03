am 22.03.2023 - 15:55 Uhr

Ab sofort läuft in München die Produktion der neuen Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" - und auch ein Termin für die TV-Ausstrahlung der fünf frischen Folgen steht bereits fest. Wie der Privatsender am Mittwoch via Twitter bestätigte, erfolgt die Ausstrahlung der von Moderator Steven Gätjen präsentierten Florida-TV-Produktion ab dem 25. April jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

Anders als bei "Wer stiehlt mir die Show?" setzt ProSieben bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" also auf den bewährten Ausstrahlungstermin. Das bedeutet zugleich, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut um 15 Minuten Sendezeit für den Mittwochabend um 20:15 Uhr spielen - im Falle eines Sieges haben die beiden Moderatoren wie gewohnt sämtliche Freiheiten, wie sie die gewonnene Zeit nutzen wollen. In der Vergangenheit nutzten sie ihre 15 Minuten gleichermaßen für ernste Themen wie für Klamauk. Das brachte der Show in der Vergangenheit bereits mehrere Auszeichnungen ein, darunter zwei Mal den Grimme-Preis.

Aus Quotensicht darf ProSieben indes ab Ende April zudem wieder auf höhere Quoten hoffen: Mit Marktanteilen von rund 17 Prozent in der Zielgruppe erwies sich "Joko und Klaas gegen ProSieben" in der Vergangenheit für ProSieben als großer Erfolg. Die derzeit auf dem Dienstags-Sendeplatz ausgestrahlte Doku-Reihe "Mission: Job Unknown" erzielte in den zurückliegenden Wochen im Schnitt hingegen nur etwa sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.