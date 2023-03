Im Programm von Kabel Eins wird die inzwischen vierte Staffel der Produktion "Deutschlands größte Geheimnisse" nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wie der Sender nun verraten hat, soll sie am letzten April-Sonntag, also dem 30. Tag des Monats, zur besten Sendezeit starten. Janine Kunze, Katrin Müller-Hohenstein, Peter Giesel, Aaron Troschke und viele mehr grübeln dann über besonders große Geheimnisse.

Angekündigt sind Fragen wie: Welche Erfindung aus Ostfriesland schützt Urlauber vor Wind und Wetter? Warum versteckt sich unter der Stadt Hamburg ein ungenutztes Bauwerk? Welcher Schwarzwälder hat Frauen buchstäblich zum ersten Mal den Kopf verdreht? Und welches kulinarische Geheimnis stammt vom Bundeskanzler?



Auch im Programm von Sixx gibt es im Laufe des Aprils Verschiebungen. Schon seit Jahresbeginn hat der Sender die einstige US-Sitcom "Friends" im Angebot. Vielleicht auch mit Blick auf die Erfolge des Genres bei Nitro am Vorabend wird die Serie ab dem 11. April in Doppelfolgen ab 19:15 Uhr zu sehen sein – und auf dem Sendeplatz Wiederholungen von "Grey's Anatomy" ersetzen. Die Ausstrahlung beginnt dort mit der dritten Staffel. Den Sendeplatz am Mittwochabend verliert "Friends" in diesem Zuge, dort setzt Sixx ab Mitte April auf "Seattle Firefighters".

Fans der Serie "One Piece" sollten sich indes am Karsamstag, 8. April, nichts vornehmen. An diesem Tag steht das Programm von ProSieben Maxx ganz im Zeichen dieses Formats. "One Piece"-Filme sind eingeplant zwischen 10:05 Uhr und etwa halb elf Uhr abends. Wer früher aufsteht, kann sich bei ProSieben Maxx schon mehrere Ausgaben von "Dragonball Z" anschauen.