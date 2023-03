Noch in diesem Jahr will Amazon Prime Video den nun angekündigten Film "Trunk" weltweit veröffentlichen. Bei dem Streifen handelt es sich um einen sogenannten Single-Location-Thriller, also einen Film, der auf engstem Raum gedreht wird. Die Hauptrolle in dem Film übernimmt Sina Martens, sie spielt Malina. Die 28-jährige Rucksacktouristin erwacht orientierungslos in dem verriegelten Kofferraum eines fahrenden Autos, die Erinnerung ist ihr abhanden gekommen. Mit ihrem Handy als einzige Verbindung zur Außenwelt führt die Frau einen verzweifelten Kampf ums Überleben, während das Fahrzeug unaufhaltsam einem schrecklichen Geheimnis entgegenrast.

Neben Martens werden in weiteren Rollen auch Artjom Gilz, Luise Helm und Poal Cairo in dem Film zu sehen sein. Die Dreharbeiten finden derzeit in Nordrhein-Westfalen statt. "’Trunk’ nimmt Prime-Mitglieder mit auf eine wilde Fahrt durch alle Emotionen", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video. "Gedreht auf engstem Raum und getragen von überwiegend einer Schauspielerin, hat der Single-Location-Thriller genau die einzigartige Perspektive, die wir für unseren nächsten Original Film gesucht haben."

Produziert wird der Film von Outside the Club für Prime Video. Produzenten sind Marc Schießer und Tobias Lohf. Schießer ist ebenfalls verantwortlich für Buch und Regie. Lohf übernimmt zusammen mit Daniel Ernst auch die Kameraarbeit. Dramaturgische Beratung leistete bei dem Projekt darüber hinaus Melina Pelc.

"Einen packenden Genrefilm im kleinstmöglichen Raum zu erzählen, bedeutet für uns die größtmögliche Herausforderung. Wir haben ihr uns gerne gestellt, um eine so intensive, wie emotionale Filmerfahrung zu schaffen, die voller inhaltlicher und audiovisueller Überraschungen steckt", sagt Marc Schießer, Regisseur und Geschäftsführer der Produktionsfirma Outside the Club.