Die drei FAST-Channels, die Zattoo nun neu anbietet, heißen: Filmgold, World of Freesports und Starke Frauen. Nutzerinnen und Nutzer des TV-Streamingdienstes finden diese ab sofort in der Senderübersicht. Personen, die Zattoo Ultimate oder Premium abonniert haben, können die Inhalte der drei Sender jederzeit pausieren, von vorne Starten oder sieben Tage rückwirkend ansehen. Hier unterscheiden sich die FAST-Sender also nicht von den regulären Kanälen.

Bei World of Freesports sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer Outdoor- und Extremsport, bei Starke Frauen geht es um Serien wie "The Big C", "Drop Dead Diva", "Masters of Sex" oder auch "Hawthorne", in denen jeweils "starke Frauen" zu sehen sind. Und der Schwerpunkt von Filmgold liegt auf Filmen und Serien, in denen vor allem deutsche TV-Stars zu sehen sind. Gezeigt werden Produktionen, in denen unter anderem Fritz Wepper, Uschi Glas, Mario Adorf oder auch Ottfried Fischer mitspielen.