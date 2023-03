Im vergangenen Oktober hat discovery+ angekündigt, an einem neuen Format mit Youtuber und Twitcher Fritz Meinecke zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun ist klar, wann "Fritz Meinecke - Facing The Unknown" veröffentlicht wird. Der Streamingdienst stellt die erste Folge am 19. April zum Abruf bereit, wobei man wöchentlich eine neue Ausgabe veröffentlichen will. Insgesamt umfasst die erste Staffel zwölf Folgen, produziert wurde von Burda Studios. Executive Producer ist Axel Stegmeier. Auf Seiten Warner Bros. Discovery zeichnet Claudia Smykalla für das Projekt verantwortlich.

Meinecke reist in der Reihe unter anderem nach Mauretanien, Südafrika, Grönland oder auch nach Französisch-Guayana. Dort stellt er sich mit wechselnden Reisepartnern Herausforderungen, die alle an ihre Grenzen bringen sollen. Von "Herausforderungen, denen sich bisher kaum ein Mensch gestellt hat", ist in der Ankündigung von discovery+ die Rede. Experten und einheimische Spezialisten sollen Meinecke und seine Begleitung mit Hintergrundwissen und hilfreichen Tipps versorgen.

Zu den Reisepartnern, mit denen Fritz Meinecke die Abenteuer wagt, gehören Alex Müller-Perlefein, Joris Rudy, Otto Karasch, Max Bube, Martin Rudloff und Fabio Schäfer. Die Abenteurer wollen unter anderem die Sahara nur mit Kamelen durchqueren oder wagen eine lange Tour durch einen der längsten Gebirgszüge der Erde. In anderen Challenges suchen sie in Afrikas die fünf gefährlichsten Tiere und müssen Grönland auf einen Hundeschlitten durchqueren.