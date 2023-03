Die kommende Saison der National Football League (NFL) startet zwar erst im Spätsommer, doch mit dem Draft steht in wenigen Wochen schon die erste Übertragung bei der neuen deutschen Heimat RTL an. RTL löst bekanntlich "ran" (ProSieben) ab. Entsprechend war klar, dass sich der Sender bezüglich des kommenden On-Air-Personals der Football-Übertragungen zeitnah in die Karten wird schauen lassen müssen. Im Gespräch mit der "FAZ" nannte RTL-Chief Content Officer Stephan Schmitter nun in der Tat erste Namen.

So werden die ehemals aktiven Spieler Markus Kuhn und Sebastian Vollmer als Experten für RTL im Einsatz sein. Beide kennen sich, sie kommentierten einst eine Zeit lang gemeinsam für DAZN Football-Spiele. Vollmer arbeitete auch für "ran". Moderator der Übertragungen werde Jan Stecker – und somit ein Sportjournalist, der "ran NFL" bei ProSieben Maxx von Beginn an mit aufbaute.



Und auch einen Mann für Social Media werde es beim Draft geben, bei ProSieben war das zuletzt in aller Regel die Aufgabe von "Icke" Dommisch. Künftig und beim neuen Sender soll diese Aufgabe Alex von Kuczkowski, Gründer und Geschäftsführer einer American-Football-Plattform, zuteil werden. Schmitter nannte diese Namen die "Starting Four" und erklärte, dass weitere Namen folgen würden. Schon vor einigen Wochen hatte unter anderem Patrick Esume bestätigt, mit RTL über eine Zusammenarbeit zu sprechen.

Und dann hatte Schmitter noch einen Neuzugang für die Sportredaktion parat. Monica Lierhaus wird künftig bei RTL zu sehen sein. Die ehemalige Premiere- und "Sportschau"-Moderatorin soll "unterschiedliche Projekte" im Sportbereich bekommen, blieb der CCO von RTL im Vagen. "Ein erstes Highlight wird ihr Einsatz bei den Special Olympics innerhalb unserer nächsten Themenwoche 'Inklusion' sein", sagte Schmitter, der Lierhaus als "außergewöhnliche Frau und sehr gute Journalistin" bezeichnete.