Als massiv ausbaufähig sind derzeit die Quoten der Sat.1-Unterhaltungsshow "Die perfekte Minute" zu bezeichnen. Seit Mitte März läuft das von Ulla Kock am Brink moderierte Format nun montags bis freitags um 19 Uhr – kommt aber auf nicht mehr als 2,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen im Schnitt. Vergangenen Freitag wurde mit nur noch 1,5 Prozent ein neuer Negativ-Rekord eingefahren.

Somit tut sich die Sendung von Banijay Productions Germany noch schwerer als Vorgänger "Mein Mann kann", der in diesem Jahr bei immerhin durchschnittlich drei Prozent lag. Selbstverständlich ist, dass Sat.1 aber auch mit diesem Ergebnis keineswegs zufrieden sein konnte.



Ganz offenbar möchten die Senderverantwortlichen nun etwas Aufmerksamkeit auf "Die perfekte Minute" lenken und dabei ein zuletzt ordentlich gestartetes Format nutzen. Schon in dieser Woche wird die Primetime am Mittwoch umgebaut. "The Voice Kids" wird nun nicht mehr im Anschluss an das von Jörg Pilawa moderierte neue "1% Quiz" wiederholt. Stattdessen stehen hier Aufgüsse von "Die perfekte Minute" an. Geplant ist die Ausstrahlung von zwei Episoden ab 22:20 Uhr.