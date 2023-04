Von einer Abschiedsstaffel war im zurückliegenden Sommer die Rede. Davon, dass RTL "Deutschland sucht den Superstar" nach der kommenden Staffel beenden will. Die 20. Staffel und somit eine Jubiläumsrunde sollte also die Letzte sein. Darauf habe man sich, wie Unterhaltungschef Markus Küttner im DWDL-Interview sagte, mit der Produktionsfirma UFA Show & Factual und dem Lizenzgeber geeinigt. Und nun? Hat man sich geeinigt, dass die 20. Staffel doch nicht die Letzte ist. Diese Nachricht verkündete On Air "Pop-Titan" Dieter Bohlen zum Start in die diesjährige Liveshow-Phase und in einer Mitteilung die neue Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek.

"Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit 'DSDS' weiterzumachen", ließ sich Leschek zitieren. Gemeinsam mit ihrem Team sei sie angetreten, um Zuschauerinnen und Zuschauer "mit unserem Programm zu begeistern. Mit der 20. Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' ist das bereits sehr erfolgreich gelungen."



Abrufzahlen bei RTL+ liegen nicht vor, linear kommen die bis dato gezeigten Episoden im Schnitt auf um die 2,2 Millionen Zusehende insgesamt – der durchschnittliche Marktanteil liegt wieder bei mehr als 13 Prozent. Staffel 19, die ohne Dieter Bohlen produziert wurde, lief klar schlechter – bereits vor der Liveshow-Phase fiel diese in den einstelligen Bereich. Das war bei Staffel 20 nicht der Fall. Dennoch: An die Ergebnisse von Staffel 18, die einst um die 16 Prozent generierte, reicht das Castingformat zur Zeit nicht heran. Dafür machte Dieter Bohlen wieder Schlagzeilen, wenn auch keine ruhmreichen. Eine Kandidatin fühlte sich von ihm beleidigt, besagter Satz wurde aus der Episode herausgeschnitten, mit Jurorin Katja Krasavice gab es in Folge verbale Scharmützel. Bei RTL wird nun nach vorn geschaut.

Im nächsten Jahr, erklärte Leschek, suche RTL den nächsten Superstar quer durch alle Generationen. "Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen - jede und jeder kann sich bewerben". Eine Einschränkung gibt es dennoch: 16 muss man sein, um am Casting teilnehmen zu können.