Nachdem Ralf Schmitz jahrelang bei RTL mit "Take me out" große Erfolge feierte, versucht der Komiker und Moderator auch nach seinem Wechsel zu Sat.1 vor allem mit Shows rund um die Liebe zu punkten. Nach "Paar Wars", das im vorigen Jahr wegen des Kriegs in der Ukraine in "Paar Love" umbenannt wurde, und "Voll verschossen" steht noch in diesem Monat ein weiterer Neustart an.

Diesmal versucht Schmitz in der Datingshow "Rate my Date" einsame Herzen zusammen zu bringen. Ausgestrahlt wird das Format ab dem 24. April jeweils montags um 20:15 Uhr. Die Produktion übernimmt die Deutsche Produktionsunion, von der gerade bekannt wurde, dass sie ihren Betrieb einestellen wird (DWDL.de berichtete). Im vergangenen Jahr war die Kölner Firma, die neben den Schmitz-Formaten auch die ProSieben-Sendungen mit Jenke von Wilmsdorff produzierte, in die Insolvenz gerutscht.

Im Mittelpunkt von "Rate my Date" steht in jeder Folge ein Single, der in mehreren Auswahlrunden entscheidet, welche der zehn Kandidatinnen sein Herzblatt sein soll. Doch wo das Date stattfindet - bei einem Traumurlaub auf den Seychellen, einem Wellness-Ausflug in Tirol oder einem Stieleis an der Tanke - bestimmen seine Familie und Freunde. Deren Aufgabe ist es einzuschätzen, welche Date-Anwärterin am besten zum Single passt und zehn Reisekoffer entsprechend auf die zehn Kandidatinnen zu verteilen. Dabei steht jeder Koffer für ein Reiseziel für das Date. Nach jeder Runde wählt der ahnungslose Single eine Kandidatin aus, die die Show verlassen muss – mit ihrem Koffer und der zugehörigen Reiseoption. Das Konzept ähnelt also gewissermaßen der Pokershow "Deal or no Deal", erweitert um den Dating-Aspekt.

"Das Besondere an 'Rate my Date' ist, dass die Liebe immer gewinnt", so Ralf Schmitz über den Neustart. "Der Single wählt in jedem Fall sein tollstes Date. Aber nur, wenn Mama der gleichen Meinung ist, klappt es auch mit der gemeinsamen Traumreise."