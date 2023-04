Juliane Paperlein hat ihren Abschied als Leiterin der Unternehmenskommunikation der AGF Videoforschung angekündigt. Sie war seit Mitte 2019 in diesem Job und will ab Mai 2023 wieder als freie Journalistin, Autorin und Moderatorin arbeiten, wie sie in einem Posting auf ihrer LinkedIn-Seite verrät. Schon vor ihrer Zeit arbeitete Paperlein als Journalistin, mehr als 16 Jahre lang schrieb sie für das Branchenmagazin "Horizont", zuletzt leitete sie dort das Medienressort.

Nach fast vier Jahren in der PR geht es für Paperlein also zurück in den Journalismus. In ihren Posting verrät sie auch, wieso. "Die Medien- und Marketingwelt sind mein publizistisches Zuhause. Hier kommen tiefgreifende Veränderungen durch die Digitalisierung zuerst an, hinterlassen gesamtwirtschaftliche Konjunkturentwicklungen als erstes ihre Spuren, dreht sich das Rad immer ein wenig schneller und können auch immer alle mitreden – denn jeder kennt, liebt und hasst die Medien", so Paperlein. "Die wirtschaftliche Dimension ist es, die mich interessiert. Woher kommt das Geld? Wohin fließt es? Und warum? Wie sichern die Unternehmenslenker die Zukunft? Was lernt man aus der Vergangenheit? Was ist kurzfristiger Hype? Was ist gekommen, um zu bleiben?"

Wer die Nachfolge von Juliane Paperlein bei der AGF Videoforschung antreten wird, ist aktuell noch unklar. Gegenüber DWDL.de heißt es von der AGF, man werde dies "voraussichtlich in Kürze" kommunizieren.

Die AGF ist ein Zusammenschluss von ARD, ZDF, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1, Warner Bros. Discovery, Sky, Sport1, WeltN24 und Paramount (ehemals Viacom), der die TV-Quotenmessung in Deutschland in Auftrag gibt und weiterentwickelt. Geleitet wird der Zusammenschluss seit Anfang 2019 von Kerstin Niederauer-Kopf, die früher Leiterin der Abteilung Werbe- und Marktforschung der ARD Media war.