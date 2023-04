Das Erste wird kurz vor Pfingsten mit der Ausstrahlung der dritten Staffel von "Kommissar Van der Valk" beginnen. Die erste Folge läuft am Sonntag, den 21. Mai um 21:45 Uhr - die Serie ist also in der kurzen Talkshow-Pause von Anne Will im Anschluss an den "Tatort" zu sehen. Den zweiten Fall zeigt der Sender eine Woche später.

Die Staffel beginnt mit "Freiheit in Amsterdam": Marc Warren taucht darin als charismatischer Chefermittler in die hippe Szene der "Freerunner" ein, deren Sport von Actionfilmen inspiriert ist und die ihre Stadt wie einen Hindernisparcours durchlaufen. Der hochintelligente, aber einzelgängerische Titelheld muss nicht nur einen Mord- und Entführungsfall aufklären, sondern auch zwei Neue in das eingespielte Ermittlerteam aufnehmen.

Azan Ahmed und Django Chan-Reeves stoßen als Eddie Suleman und Citra Li zur festen Besetzung der Krimireihe. Serienschöpfer Chris Murray greift darin aktuelle Themen auf und nutzt pittoreske, aber auch weniger idyllische Orte der Touristenmetropole als Schauplätze.

Die niederländisch-britische Koproduktion greift die Titelfigur der gleichnamigen Serie aus den 70ern und 80ern auf, spielt aber im heutigen Amsterdam und zeichnt sich durch moderne Plots und Charaktere aus. Grundlage sind Motive aus den Krimis des 2003 verstorbenen Autors Nicolas Freeling.