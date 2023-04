Die Kölner Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot. Sie starb nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks (WDR) im Alter von 81 Jahren. Ihre Karriere begann schon als Fünfjährige: Damals hatte sie der Schauspieler Hans Müller-Westernhagen, Vater des Musikers Marius Müller-Westernhagen, an der Hand ihrer Mutter in der Kölner Innenstadt gesehen. Daraufhin kam sie zum Kinderfunk des WDR.

Später wurde sie von Willy Millowitsch auf die Bühne geholt und erlangte durch die TV-Übertragungen der rheinischen Stücke bundesweite Bekanntheit. In den 70er Jahren moderierte Lotti Krekel alljährlich während der Karnevals-Session die wöchentliche Karnevalistische Hitparade des WDR. Neun Jahre spielte sie außerdem an der Seite ihrer Halbschwester Hildegard fest im Ensemble der WDR-Serie "Die Anrheiner". Auftritte hatte sie unter anderem auch im "Tatort" oder bei "SK Kölsch".

Aus Anlass ihres Todes wird das WDR Fernsehen in den kommenden Tagen an mehreren Stellen im Programm an Lotti Krekel erinnern. So werden um 1:10 Uhr noch einmal zwei Folgen der "Anrheiner" wiederholt. Am 14. April zeigt der Sender außerdem ab 23:30 Uhr im Anschluss an den "Kölner Treff" eine Folge von "Zimmer frei!" aus dem Jahr 1998, in der Krekel zu Gast war.