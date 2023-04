am 14.04.2023 - 10:33 Uhr

RTLzwei hat eine weitere Staffel von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" angekündigt. In drei neuen Episoden, die wie gewohnt von Good Times produziert werden, begleitet der Sender unter anderem das Leben einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern aus Berlin, eines Hartz-IV-Empfänger-Pärchen aus Duisburg und des Auswanderers Stephan. Er will nach Mallorca ziehen, da ihn das Sozialsystem in Deutschland stört.

Zwischen den verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten soll nicht nur die unterschiedliche Lebensweise deutlich werden, sondern besonders der grundlegende Unterschied im Umgang mit der schwierigen Situation, erklärt RTLzwei. Ausgestrahlt wird "Armes Deutschland" ab dem 2. Mai jeweils dienstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss finden schließlich noch Wiederholungen von "Armes Deutschland - Deine Kinder" den Weg ins Programm. Aktuell läuft am Dienstagabend bei RTLzwei noch das ähnlich gelagerte Format "Hartz und herzlich" von UFA Show & Factual.

Unterdessen bekommt diese Programmfarbe auch am Nachmittag noch mehr Sendezeit eingeräumt. Zusätzlich zu "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", das aktuell täglich um 13:55 Uhr läuft, setzt RTLzwei ab dem kommenden Montag um 16:05 Uhr auch noch auf "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken". Im Gegenzug wird die Dosis der "Südklinik am Ring" reduziert - die Scripted Reality läuft damit montags bis freitags um 17:05 Uhr nur noch eine Stunde pro Tag.