Nachdem der "Schlagerbooom" im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie noch pausierte, kehrt die erfolgreiche Live-Show mit Florian Silbereisen in diesem Jahr wieder auf die große Bühne zurück. Wie am Freitag bekannt wurde, wird es am Samstag, dem 21. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle zur Neuauflage der Sendung kommen. Erneut steht die Schlagershow im Ersten dann unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!".

Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch einen weiteren "Schlagerbooom" geben - und zwar erstmals Open Air. Schon am Samstag, den 1. Juli soll im österreichischen Kitzbühel eine Schlagerparty steigen, die neben dem Ersten auch der ORF übertragen wird. Auf der Bühne begrüßt Moderator Florian Silbereisen dann unter anderem Andreas Gabalier, Howard Carpendale und DJ Ötzi. Weitere Gäste sind bislang nicht bekannt.

"Zusätzlich zum 'Schlagerbooom' in der Dortmunder Westfalenhalle gibt es in diesem Jahr zum allerersten Mal auch einen 'Schlagerbooom Open Air' - mit einer Bühne mitten im Stadion, mit Lichtermeer und Feuerwerk", so Silbereisen, der schon ganz euphorisch ist. "Das wird gigantisch: Stadionstimmung pur! Ich kann es kaum erwarten."

Nur zwei Wochen später steigt dann schon die nächste Silbereisen-Show - diesmal im Gelsenkirchener Amphitheater, wo "Die große Schlagerstrandparty 2023" steigen wird. Das Motto lautet hier "Wir feiern die 80er!". Für alle drei Eurovisions-Shows wird der Ticketverkauf am kommenden Montag beginnen.