am 18.04.2023 - 11:54 Uhr

"Galileo" zieht es auf den Mond - oder zumindest so ähnlich. Das ProSieben-Wissensmagazin hat für die kommende Woche die Themenwoche "Mission to Moon" angekündigt, in der sich Moderator Aiman Abdallah mit der Frage beschäftigt, wie Astronautinnen und Astronauten für ihren Einsatz trainieren und warum die Zukunftsvision vom Leben auf dem Mond schon bald Wirklichkeit werden könnte.

Zentrales Element der Themenwoche ist ein Live-Experiment, bei dem die Reporterin Claire Oelkers und ihr Kollege Christoph Karrasch das Leben auf dem Mond simulieren. Dazu werden sie für 48 Stunden in ein Mond-Habitat einziehen. In der Simulationskapsel SHEE sollen sie am eigenen Leib erfahren, wie zukünftige Mondreisende leben werden. Neben Live-Schalten bei "Galileo" bietet die JoynMe-App dem Publikum außerdem die Möglichkeit, das Experiment live zu sehen und sogar beeinflussen.

"Mich interessiert, wie es zwei normal fitten Menschen geht, wenn sie sich in diese Extremsituation begeben", so Christoph Karrasch über das Experiment. Und Claire Oelkers sagt: "Ich bin neugierig darauf, meine Grenzen auszuloten und mir die Frage zu beantworten: Hätte ich Astronautin werden können, wenn mein Leben anders verlaufen wäre? Tatsächlich war ich vor dem Mondexperiment der festen Überzeugung, dass ich eine gute Kandidatin für die nächste Mondexpedition der ESA wäre. Schon die Vorbereitungen auf das Experiment haben mich jedoch eines Besseren belehrt."

Der Einzug der beiden in das Mond-Habitat erfolgt am kommenden Montag bei "Gaileo" und läuft bis zum Mittwochabend.