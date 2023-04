Axel Springer hat eine reine E-Paper-App der "Bild" gelauncht. Diese lässt sich zwar kostenlos im Apple App Store und bei Google Play downloaden, wer die Angebote nutzen will, muss aber freilich bezahlen. Und hier lohnt es sich genau hinzuschauen, denn wer die Kombination aus "Bild" und "Bild am Sonntag" - inklusive der 24 Regionalausgaben und der "B.Z.". - nutzen möchte, wird mit 19,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten. Der Preis liegt deutlich über jenem des "Bild+ Premium"-Pakets: Das umfasst neben dem Zugang zu den "Bild+"-Artikeln ebenfalls die E-Paper von "Bild" und "BamS", kostet aber sieben Euro weniger.

"Das 'Bild+ Premium'-Abo für 12,99 Euro ist derzeit weiterhin erhältlich", bestätigte eine Springer-Sprecherin am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage. "Mit unserer neuen 'Bild' E-Paper-App bieten wir ein besonders übersichtliches Digitalangebot für die Nutzer des klassischen Zeitungsformats." Tatsächlich verspricht der Verlag einen "ausgeprägten Lesekomfort". So können in der neuen App unter anderem Lesezeichen gesetzt werden. Daneben ist die Schriftgröße anpassbar und durch einen Klick in einzelne Texte soll eine Artikelansicht geöffnet werden. Kreuzworträtsel und Sudokus können digital zudem gelöst werden und die E-Paper sind nach dem Download auch ohne bestehende Internetverbindung abrufbar.

Dazu kommt, dass es möglich ist, ausschließlich ein E-Paper der "Bild am Sonntag" zu abonnieren - zum Preis für 6,99 Euro pro Monat, was bislang nicht möglich war. Mit dem Schritt reagiert Axel Springer wohl auch auf die Ankündigung, die Zustellung der "BamS" per Post ab Mitte des Jahres einstellen zu wollen (DWDL.de berichtete). Perspektivisch hat Springer-Chef Mathias Döpfner ohnehin das langfristige Ziel "Digital Only" ausgerufen.

"Mit der neuen 'Bild' E-Paper-App bieten wir für die Zeitungen der Bild-Gruppe einen bequemen digitalen Zugang mit einem deutlich verbesserten Leseerlebnis", so Andreas Conradt, Managing Director bei "Bild". "So können wir unsere Leserinnen und Leser, die weiterhin ein kuratiertes und gestaltetes Angebot schätzen, auf unserem Weg zu Digital Only mitnehmen und insbesondere am Sonntag ergänzend zu den klassischen Vertriebsstrukturen für die gedruckte Zeitung eine umfassende Verfügbarkeit gewährleisten." Die Kombi aus "Bild" und "BamS" will der Verlag übrigens auch durch einen Zugriff auf den "Bild Club" schmackhaft machen, der spezielle Angebote oder Gewinnspiele umfasst.