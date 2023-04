Binnen weniger als zwei Wochen werden in der ersten Juni-Hälfte neue Folgen der "Grill den Henssler"-Sommerspecials für Vox hergestellt. Genaue Sendetermine stehen noch nicht fest, dafür aber, dass die anstehende Staffel so umfangreich ausfallen wird, wie noch nie. Zeigte Vox in den zurückliegenden Jahren jeweils entweder vier oder fünf Folgen, werden es in diesem Jahr gleich sieben Stück sein. Den entsprechenden Umfang hat eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt.

Insgesamt plant Vox somit über das Jahr verteilt rund ein Drittel der Sonntags-Sendeplätze mit dem "Henssler"-Format zu bespielen. Geplant sind nach aktuellem Stand 2023 nämlich auch zehn reguläre Episoden. Diese wurden in diesem Jahr allesamt schon im Spätwinter aufgezeichnet. Quasi in einem Rutsch entstanden also Frühjahrs- und Herbststaffel. Die Frühjahrsstaffel ist nun just am zurückliegenden Wochenende mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten an den Start gegangen. "Grill den Henssler" ist eine Produktion von ITV Studios Germany.