Ab dem 12. Mai wird Streamingdienst RTL+ im wöchentlichen Rhythmus das neue Showformat "That's My Jam" veröffentlichen. Bei dem Format handelt es sich um die Adaption einer gleichnamigen US-Show, die von Late-Night-Star Jimmy Fallon präsentiert wird und seit einigen Wochen in der zweiten Staffel läuft. In insgesamt fünf Spielrunden duellieren sich in dem Format prominente Teams in einer Reihe von Musik- sowie Wissensspielen. Ziel im Format ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band. Die deutsche Variante wird von Bill und Tom Kaulitz präsentiert.

Für Aufmerksamkeit sorgen soll auch eine zunächst einmalige Ausstrahlung (ein "Appetitanreger", wie es heißt) im Free-TV bei RTL – dafür haben sich die Programmplaner einen recht attraktiven Sendeplatz ausgesucht: "That's My Jam" wird am Freitag, 26. Mai 2023 ab 23:30 Uhr laufen. Warum ist der recht späte Ausstrahlungszeitpunkt dennoch attraktiv?



"That's My Jam" wird direkt auf die Live-Sendung "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" folgen. Das Formate holte in den zurückliegenden Jahren 17 Prozent Zielgruppen-Marktanteil oder sogar etwas mehr.

Für den 25. Mai, ein Donnerstag, plant RTL indes primetimefüllend und nur von "RTL Direkt" um 22:15 Uhr unterbrochen mit einem weiteren "stern TV Spezial". In diesem soll es dann darum gehen, wie der Sommerurlaub gelingt. Wie geht es günstig in den Urlaub und kann Künstliche Intelligenz auch die Urlaubsplanung übernehmen? Zwei Fragen, die RTL in den knapp vier Stunden beantworten will.