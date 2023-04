Die von Prime Video beauftragte und Westside Filmproduktion umgesetzte Serie "Damaged Goods" ist bei den Jupiter Awards zur besten Serie gekürt worden. Vergeben wird der Preis von TV Spielfilm und Cinema und das nun zum bereits zum 45. Mal. Im Altonaer Kaispeicher und vor rund 100 geladenen Gästen nahmen am Donnerstag zahlreiche Personen ihre Auszeichnungen entgegen. Darunter war auch Tim Oliver Schultz, der für seine Rolle in "Damaged Goods" zum besten Darsteller TV & Streaming national gekürt wurde.

Jella Haase, die nicht persönlich anwesend war, sich aber per Videobotschaft meldete, wurde für ihre Leistungen in "Kleo" prämiert – sie wurde beste Darstellerin TV & Streaming national. Insgesamt wurde der Award in 13 Kategorien verliehen – wer gewinnt, darüber konnten die Userinnen und User per Onlinevoting auf der Seite des Preises abstimmen. Die Moderation des Gala-Abends übernahm Steven Gätjen.



Weitere Auszeichnungen gingen an Sebastian Bezzel als bester Darsteller Kino in "Guglhupfgeschwader", Emilia Schüle als beste Darstellerin Kino in "Wunderschön", "Der Nachname" als bester nationaler Kinofilm und "Im Westen nichts Neues" als bester Film TV & Streaming national. "Mittagsstunde" erhielt den Sonderpreis der Jury für die Verfilmung des Bestsellerromans von Dörte Hansen.