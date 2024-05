Während Netflix inzwischen ja durchaus regelmäßig zumindest zu seinem Top-Formaten auf weltweiter Basis einige Nutzungszahlen veröffentlicht, bleibt man bei Amazon auch auf hartnäckige Nachfragen in der Regel stumm. Vor zwei Jahren machte man aber schon einmal eine Ausnahme, als man bekanntgab, dass mehr als drei Millionen Accounts das Viertelfinal-Aus des FC Bayern bei Prime Video gestreamt hatten. In diesem Jahr verzeichnete Prime Video mit den beiden Halbfinal-Übertragungen sogar noch deutlich höhere Zahlen, wie Christoph Schneider, Country Director von Prime Video in Deutschland, auf dem Mediengipfel der ANGA COM in Köln sagte.

Demnach haben "deutlich über viereinhalb Millionen Accounts" das Halbfinal-Rückspiel des BVB, in dem sich die Borussen den Einzug ins Finale sicherten, verfolgt. Aus diesen Zahlen lässt sich allerdings nicht ablesen, wieviele Personen die Partie letztlich verfolgt haben, weil unklar ist, wie viele Personen vor dem jeweiligen Fernseher oder anderen Endgerät saßen - dass man Fußball-Abende häufig nicht alleine verbringt, liegt aber nahe.

Interessant auch: Laut Christoph Schneider lag die Reichweite des BVB-Spiels damit noch knapp über jener, die das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern eine Woche zuvor erzielt hatte. Genauere Zahlen dazu nannte er nicht, da die Bayern in der Regel die größte Fangemeinde bei TV-Übertragungen erreichen, ist auch diese Erkenntnis durchaus überraschend. Generell sei die Reichweite der Champions-League-Übertragungen laut Christoph Schneider bislang von Saison zu Saion gewachsen, so Christoph Schneider. Dass man sich ein Dienstagsspiel exklusiv gesichert hat, dürfte sich demnach für den Streamer ausgezahlt haben.

Weitere Zahlen wollte Schneider am Dienstag nicht rausrücken, auch nicht zum frischen Neustart "Maxton Hall". Dass man die hohen Erwartungen, die man im Vorfeld an die Serie hatte, noch übertroffen habe, bleibt damit weiter eine Aussage, die man schlicht glauben muss. Ob die Serie fortgesetzt wird, wollte Schneider unterdessen noch nicht bestätigen, zeigte sich aber optimistisch.