Paola Maria, Marvyn Macnificent, Naomi Jon, Nihan Sen sowie Hendrik Giesler lassen sich für eine neue Doku-Soap von Joyn von Kameras begleiten. Alle haben im Internet, entweder bei Instagram oder YouTube eine beachtliche Anzahl an ihnen folgenden Personen angehäuft. "Behind the Feed", so der Name des kommenden Joyn-Formats, soll nun Einblicke hinter die Kulissen gewähren.