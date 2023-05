ProSieben hat überraschend ein neues Spin-Off von "The Voice of Germany" angekündigt. Parallel zu der Musikshow zeigen ProSieben und der Streamingdienst Joyn in der zweiten Jahreshälfte erstmals "The Voice Rap". International wird die Format-Erweiterung schon seit einiger Zeit angeboten.

Die Besonderheit: "The Voice Rap" soll mit der regulären Staffel verwoben sein. Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions zunächst ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und hat somit die Chance, die 13. Staffel sogar zu gewinnen.

Welche Coaches bei "The Voice of Germany" und "The Voice Rap" mit an Bord sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr saßen Rea Garvey, Stefanie Kloß, Mark Forster und Peter Maffay auf den berühmten roten Stühlen der Show. Klar ist dagegen, dass in beiden Fällen Bildergarten Entertainment die Produktion übernehmen wird.

Aktuell sind zunächst noch die Kinder am Start: In Sat.1 wird derzeit freitags die elfte Staffel von "The Voice Kids" ausgestrahlt. Die bislang ausgestrahlten Folgen erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von fast zehn Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.