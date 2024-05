Auch wenn exklusive Eigenproduktionen das Image von Streamingdiensten prägen - oft sind es bekannte Serien und Filme, die die Fans zu den Plattformen treiben. Vor diesem Hintergrund ist nun auch ein neuer Rechte-Deal zu sehen, den ProSiebenSat.1 mit dem US-Studio Warner Bros. Discovery geschlossen hat.

Vor allem für seinen Streamingdienst Joyn hat sich ProSiebenSat.1 im Zuge dessen die Rechte an 19 US-Serien mit insgesamt mehr als 2.600 Folgen gesichert. Es handelt sich dabei um Dauerbrenner wie "The Mentalist", "Supernatural", Pretty Little Liars", The Vampire Diaries", "Smallville" und "Fringe". Auch "Friends", "The Big Bang Theory", Two and a half Men" und "Gilmore Girls" sind Teil des Pakets.

"Damit erneuern wir unser klares Versprechen: Unsere Gruppe ist die erste Adresse für Fans von bestem Entertainment in Serie", so Henrik Pabst, Geschäftsführer und Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group über den Deal. Und Joyn-Programmchef Thomas Münzner erklärt, man bringe mit dem Content-Deal "reichlich US-Fiction-Nachschub" zum Publikum und stärke damit "insbesondere unsere Streaming-Plattform Joyn".

Matthias Heinze, Head of Distribution & Partnerships Warner Bros. Discovery GSA: "Unsere bekannten und hochwertigen US-Serien haben eine breite Fangemeinde in Deutschland." Umso mehr freue man sich, die Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 jetzt fortführen und "sowohl auf Joyn als auch den Free-TV-Sendern von ProSiebenSat.1 gemeinsam besten Hollywood-Seriencontent anbieten können", so Heinze.