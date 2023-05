Als Katrin Vernau im September 2022 zur Interimsintendantin des RBB gewählt wurde und somit den Posten von Patricia Schlesinger übernahm, war klar, dass ihr die Aufgabe zunächst nur für ein Jahr anvertraut wird. Der kurze Zeitraum rührte daher, dass der Posten ohne vorherige Ausschreibung (weil es schnell gehen musste) neu besetzt wurde. Entsprechend muss sich nun in den kommenden Wochen und Monaten klären, wer den Sender in der Zukunft und in die Zukunft führen. Vernau selbst hat ihr Interesse schon bekundet, allerdings hat sie sich bei der Findungskommission nicht offiziell beworben. In einem ausführlichen Interview mit dem "Tagesspiegel" hat sie dies erklärt.

Und dann gibt die Interimsintendantin auch schon Einblicke in Programmvorhaben ab 2024, das die neue Programmdirektorin Martina Zöllner mit ihrem Team erarbeitet habe. So ist von einem "dialogischen Live-Format" für die RBB-Hauptsendezeit die Rede. Für West-Brandenburg soll darüber hinaus eine crossmediale Redaktion in Potsdam nach dem Vorbild Cottbus und Frankfurt errichtet werden.