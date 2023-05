RTL hat ein Primetime-Special mit Peter Kloeppel angekündigt, in dem sich der News-Anchor des Privatsenders mit der Deutschen Bahn befassen will. Zu sehen ist die Sendung am Donnerstag, den 1. Juni um 20:15 Uhr unter dem Titel "Peter Kloeppel durchleuchtet: Das Chaos bei unserer Bahn". Dafür tauscht der Moderator sein klassisches Nachrichtenstudio gegen eine Industriehalle, in der er das System Bahn mithilfe "aufwendiger 3D-Animationen" analysiert, wie der Sender mitteilte.

Unterstützt von Reporter Thorsten Schorn, soll Kloeppel "einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Deutschen Bahn" werfen und dabei auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Momenten zeigen, die man als Reisender eher nicht erlebt. Während Kloeppel unter anderem mit Bahn-Chef Richard Lutz spricht, begibt sich Schorn auf eine "ganz besondere Bahnfahrt" und zeigt, wie Lokführer, das Service-Personal und Disponenten die Bahn erleben. Die Suche nach Lösungsansätzen führt ihn dabei bis in die Schweiz, die mit ihrem Taktfahrplan als Vorbild dient.

"Über die Bahn schimpfen kann jeder. Ziel der Sendung ist es zu erklären, warum bei der Bahn so viel schiefläuft", so Peter Kloeppel. "Wir blicken hinter die Kulissen und lassen uns zum Beispiel von einem Lokführer erklären, wieso er dem Zeitplan häufig hinterherfährt und ständig versuchen muss, Zeit reinzuholen. 3D-Grafiken und Animationen helfen zu verstehen, warum unser Schienennetz so fehleranfällig ist und wie diese Verspätungen zustande kommen."

Auch wenn der Sendetitel es nahelegt - eine Reihe soll aus "Peter Kloeppel durchleuchtet" eher nicht werden. Weitere Folgen seien derzeit jedenfalls nicht geplant, erklärte ein RTL-Sprecher am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage. Im Anschluss an das Primetime-Special wird RTL am 1. Juni ab 22:35 Uhr noch ein "Stern TV Spezial" ausstrahlen, in dem es neben aktuellen Themen der Woche ebenfalls um die Bahn gehen soll.