Am Donnerstagnachmittag hat die Produktion der nächsten und im TV für Herbst geplanten Staffel des ProSieben-Show-Erfolgs "Wer stiehlt mir die Show?" begonnen. Insgesamt werden in den nächsten Tagen in Berlin sechs frische Folgen entstehen, die finale Aufzeichnung ist aktuell für den 15. Mai vorgesehen. Auch in der neuen Staffel geht es wieder darum, Joko Winterscheidt seine Show zu stehlen. Drei Promis und eine nicht-prominente Person treten dazu an.

Zum Panel der zurückliegenden Staffeln gehörten unter anderem schon Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Shirin David, Fahri Yardim, Sido oder Jasna Fritzi Bauer. Seit diesem Frühjahr läuft die einst am Dienstagabend gesendete Primetimeshow nun am Sonntagabend – und überzeugte auch dort. Im Schnitt kamen die jüngsten sechs Episoden auf 18,7 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Durchschnittlich gelangten die abendfüllenden Ausstrahlungen im Februar und März auf zwischen 1,5 und knapp 1,9 Millionen Zusehende. Ein genauer Starttermin für die anstehende dann sechste Staffel des Formats steht natürlich noch nicht fest.