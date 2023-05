Der österreichische Privatsender ServusTV hat Claus Strunz als Gast-Moderator seiner Talksendung "Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher" verpflichtet. Der Journalist soll demnach durch die Sendung am kommenden Sonntag, den 14. Mai führen. Auch am 4. Juni steht Strunz für die ServusTV-Sendung vor der Kamera. Der Talk ist in Österreich jeweils um 21:55 Uhr zu sehen, in Deutschland startet das Format etwas später um 22:15 Uhr.

Claus Strunz vertritt bei ServusTV Katrin Prähauser, die normalerweise im Wechsel mit Michael Fleischhacker durch die Sendung führt. Da sich Prähauser aktuell aber in einer Babypause befindet, musste Ersatz her. Die übrigen Folgen des Talks werden von Michael Fleischhacker präsentiert. Claus Strunz sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Selten war der Meinungsaustausch, das Sich-an-einen-Tisch-Setzen, so wichtig wie in diesen Zeiten einer immer stärkeren Polarisierung der politischen Diskussion. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Senders und sehe den beiden Moderationen mit Spannung entgegen."

Das Engagement kommt zu einem für Claus Strunz günstigen Zeitpunkt: Bis vor wenigen Wochen war der Journalist noch Mitglied der "Bild"-Chefredaktion und verantwortete die TV-Aktivitäten der Boulevardzeitung, allen voran den linearen TV-Sender und die Online-Bewegtbildstrategie. Vor allem der lineare "Bild"-Kanal ist Anfang des Jahres allerdings merklich zurechtgestutzt worden, nachdem die Quoten hier wohl hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Mitte März tauschte Axel Springer dann die gesamte "Bild"-Chefredaktion aus - neben Johannes Boie und Alexandra Würzbach musste damals auch Claus Strunz das redaktionelle Führungsgremium verlassen.

Über mögliche neue Aufgaben von Strunz im Haus hat Axel Springer bis heute nicht informiert. Da dürfte ihm der Aushilfsjob bei ServusTV recht kommen. Mit Talksendungen kennt sich Strunz jedenfalls aus. Beim damaligen N24 führte er durch das Format "Was erlauben Strunz?!" und in Sat.1 präsentierte er vor Jahren die Polit-Talksendung "Eins gegen Eins".