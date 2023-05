Im Februar dieses Jahres kündigte der MDR an, die SWR-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" einmalig auch im eigenen Programm auszustrahlen. Und tatsächlich lief die Ausgabe vom 11. März dann bei beiden Sendern. Das hat ganz offenbar so gut funktioniert, dass auch die Sendungen vom 1. April und 29. April sowohl im MDR als auch im SWR Fernsehen übertragen wurden. Zuletzt sahen beim SWR rund 1,4 Millionen Menschen zu, durch die Ausstrahlung beim MDR kamen noch einmal etwas mehr als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Vor der letzten Ausgabe Ende April kündigte der SWR schließlich an, dass "Schlager-Spaß mit Andy Borg" künftig "nicht mehr nur im SWR Fernsehen, sondern regelmäßig auch im MDR Fernsehen zu sehen sein" werde. Darauf hätten sich beide Sender verständigt. Auf Rückfrage des Medienmagazins DWDL.de musste man sich in der Pressestelle des MDR erst einmal tagelang umhören, ob das auch stimmt. Und zunächst war auch unklar, was "regelmäßig" eigentlich genau bedeutet.

Beim Blick in die Programmwochen wird deutlich: Immer wird Andy Borg nicht auf beiden Sendern tanzen und singen. Die nächste Ausgabe am 18. Mai werden zwar beide Sender zeigen, aber schon die Sendungen am 3. und 17. Juni sind aktuell nur für das SWR Fernsehen eingeplant. Der MDR zeigt am 3. Juni die "Starnacht am Neusiedler See" mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl, zwei Wochen später setzt man samstags zur besten Sendezeit auf die von Wolfgang Lippert moderierte Live-Sendung "Damals war’s - Live".

Gegenüber DWDL.de bestätigt der MDR jedoch, dass man in diesem Jahr noch weitere Shows mit Andy Borg gemeinsam mit dem SWR senden werde. "Im Moment sind für September und Dezember zwei zeitgleiche Ausstrahlung vom 'Schlager-Spaß mit Andy Borg' geplant", heißt es vom Sender.

Vielleicht sollten sich die Sender auch noch einmal mit Kimmig Entertainment zusammensetzen und untereinander kommunizieren, wer wann was zeigt. Auf der Webseite der Produktionsfirma ist etwa eine Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" aufgeführt, die am 29. Juli von beiden Sendern gezeigt werden soll. Für die Ausgabe Ende September führt Kimmig ebenfalls beide Sender an - wie vom MDR bestätigt. Für eine Sendung am 9. Dezember ist allerdings nur das SWR als ausstrahlender Sender gelistet.

Und auch bei einem anderen Schlager-Thema arbeiten SWR und MDR bald wieder zusammen. Die vor wenigen Wochen erstmals im Ersten gezeigte "Beatrice Egli Show" wird am 10. Juni fortgesetzt - dann aber nicht mehr im Hauptprogramm, sondern im SWR und MDR Fernsehen. Bei der Premiere im Ersten erreichte Beatrice Egli 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und landete damit nur knapp hinter einem ZDF-Krimi (DWDL.de berichtete).