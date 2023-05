am 10.05.2023 - 18:57 Uhr

Prime Video wird die zweite Staffel seiner Serie "Good Omens" ab dem 28. Juli ausstrahlen. Der Amazon-Streamingdienst hat das Premierendatum am 33. Jahrestag der Veröffentlichung des Originalromans "Ein gutes Omen" bekanntgegeben. Der Roman wurde von Terry Pratchett und Neil Gaiman geschrieben und bildete die Grundlage für die erste Staffel der Serie.

Die sechs Episoden der zweiten Staffel werden Ende Juli in mehr als 240 Ländern zu sehen sein. Diese sollen nach Angaben von Amazon in gänzlich neue Geschichten eintauchen, die über das ursprüngliche Quellenmaterial des Romans hinausgehen. Inhaltlich folgt die zweite Staffel wieder der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Erziraphael (Michael Sheen), pingeligen Engel und Händler seltener Bücher, und dem schnelllebigen Dämon Crowley (David Tennant). Nachdem sie seit dem Anfang auf der Erde waren und die Apokalypse vereitelt wurde, leben Erziraphael und Crowley wieder ganz normal unter den Sterblichen in Londons Soho, als ihnen ein unerwarteter Bote ein überraschendes Geheimnis eröffnet.

Daneben sind Jon Hamm als Erzengel Gabriel, Doon Mackichan als Erzengel Michael und Gloria Obianyo als Erzengel in der Serie zu sehen. Neil Gaiman fungiert weiter als Executive Producer und Co-Showrunner zusammen mit Executive Producer Douglas Mackinnon, der zudem wieder Regie bei allen sechs Episoden führt. Rob Wilkins, von Narrativia, der den Nachlass von Terry Pratchett vertritt, John Finnemore und Josh Cole, Head of Comedy bei BBC Studios Productions, sind ebenfalls Executive Producer.

Enthüllt wurde das Startdatum der neuen Staffel übrigens in Form des Videos "Good Omens Parody", das Neil Gaiman zusammen mit den "Superfans" Hilly & Hannah Hindi von "The Hillywood Show" produziert hat.