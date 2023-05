Nach seinem Ausstieg bei "Alle Wege führen nach Ruhm" mit Paul Ripke geht Joko Winterscheidt aber sofort wieder unter die Podcaster - diesmal zusammen mit Sophie Passmann. Das gemeinsame Projekt hört auf den Namen "Sunset Club" und wird erstmals an diesem Donnerstag zu hören sein. Einmal pro Woche erscheint eine neue Ausgabe, in der eine "gemeinsame Kennenlernreise" versprochen wird. Vermarktet wird der Podcast exklusiv von Seven.One Audio, die Produktion wiederum übernimmt Studio Bummens.

Bei "Sunset Club" handle es sich um einen "neuen und zugleich den letzten großen Laberpodcast", so die Beschreibung des Konzepts, das eigentlich auch prominente Gäste vorsieht. "Doch niemand hat zugesagt oder gar geantwortet", heißt es. Deshalb sind Winterscheidt und Passmann die einzigen festen Mitglieder des Clubs, allerdings seien "Ehrenmitglieder" willkommen. Thematisch soll's um die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge gehen.

"Der 'Sunset Club' ist sowas wie das Gegenteil vom Fight Club: Wir reden sehr viel über den Club. Was ist falsch an uns, dass zum Start niemand mitmachen wollte außer uns?!", fragt Sophie Passmann. Joko Winterscheidt legt die Latte indes hoch: "Der 'Sunset Club' ist für alle. Unser Mindestziel muss es sein, in den ersten vier Wochen 80 Millionen Mitglieder zu gewinnen und von da an schauen wir mal!"

Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Hier kommt zusammen, was einen guten Podcast ausmacht: Die Entertainer-Qualitäten von Joko Winterscheidt, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler Deutschlands, gepaart mit der Schlagfertigkeit und Scharfsinnigkeit von Sophie Passmann, die die gesellschaftsrelevanten Themen unserer Zeit im Visier hat. Diese Kombination ist unschlagbar! Beide sind Medienprofis und haben Erfahrung im Podcast-Business."