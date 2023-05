Nicht mal eine Minute ist der erste Teaser lang, der auf die neue Amazon-Show mit Joko Winterscheidt hinweist. Allzu viele inhaltliche Details gibt es nicht - dafür stehen nun aber zumindest der Sendetitel und der Starttermin fest. "The World's Most Dangerous Show" nennt sich das Format, das ab dem 7. Juni bei Prime Video zum Abruf bereitstehen wird.

Tatsächlich ist der Name wohl Programm, denn Winterscheidts kurzer Auftritt im Studio legt nahe, dass er es mit einigen Unwägbarkeiten zu tun bekommt: Glitter, Regen und Explosionen geben womöglich schon einen Vorgeschmack auf das, was das Publikum erwarten wird. Winterscheidt selbst spricht von "waghalsigen Stunts, absurden Wettkämpfen und sinnlosen Promi-Spielen".

Sein Versprechen: "Ich werde alles daran setzen, um Ihnen eine unterhaltsame Auszeit von den Problemen dieser Welt. Denn in dieser Show ist jeder willkommen außer die Realität."

Schon im vergangenen Jahr hatte Amazon angekündigt, an einem Projekt mit Joko Winterscheidt zu arbeiten - unabhängig von der Vertragsverlängerung von Winterscheidt und seinem Show-Partner Klaas Heufer-Umlauf bei ProSieben. Nun darf man gespannt sein, was dabei herausgekommen ist. Die Produktion von "The World's Most Dangerous Show" übernimmt Florida TV, also das bewährte Team, das auch hinter anderen Shows mit Joko & Klaas steht, darunter auch Winterscheidts Quoten-Hit "Wer stiehlt mir die Show?", der jüngst bei ProSieben auch am hart umkämpften Sonntagabend stark performte.