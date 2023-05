ZDFneo hat die Ausstrahlung der britischen Sitcom "Hullraisers" angekündigt. Der öffentlich-rechtliche Spartensender wird die insgesamt sechs Folgen am Freitag, den 30. Juni, in einem Rutsch ausstrahlen. Dabei beginnt man allerdings erst um 23:25 Uhr, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer lange wach bleiben müssen, um alle Folgen im linearen Programm zu verfolgen. Wichtiger dürfte dem ZDF wohl sein, wie die Serie online ankommt: Alle Episoden stehen ab dem 1. Juli auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Inhaltlich dreht sich in der Serie alles um Toni, Rana und Paula, die die "Hullraisers" sind. Sie sind Freundinnen aus der britischen Kleinstadt Hull, die zwischen Motto-Partys, Kinderfesten, Männern und Familiendramen ihren Spaß im Leben nicht vergessen wollen. Toni ist glücklich mit Mann und Kind, vermisst aber ihr früheres Partyleben und schrammt als Mutter gerne mal am Rand einer Katastrophe vorbei. Ihre ältere Schwester Paula hat Stress mit ihrer Teenager-Tochter und ihre beste Freundin und Schwägerin, Polizistin Rana, fährt tagsüber Streife und macht nachts die Clubs unsicher. Mit Herz und Humor meistern sie ihren chaotischen Alltag - verspricht das ZDF.

In Großbritannien ist die erste Staffel von "Hullraisers" im vergangenen Jahr bei Channel 4 zu sehen gewesen, mittlerweile hat der Sender auch schon eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Als Vorbild der Serie fungiert die israelische Sitcom "Little Mum", die von der britischen Schauspielerin und Stand-up Comedienne Lucy Beaumont für das britische Fernsehen adaptiert wurde. Beaumont stammt selbst aus Hull, die einst zur Stadt mit der schlechtesten Lebensqualität in Nordengland gewählt wurde.