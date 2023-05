am 22.05.2023 - 13:38 Uhr

Anstatt eines Präsidenten gibt es künftig drei Vorstandsvorsitzende, die nun gewählt wurden. Überraschungen gab es hier keine, empfahl das Präsidium doch schon vor Wochen Matthias Ditzen-Blanke (geschäftsführender Gesellschafter Ditzen GmbH & Co., u.a. Nordsee-Zeitung) und Stefan Hilscher (langjähriger Geschäftsführer Süddeutscher Verlag und Mit-Gesellschafter J. Hoffmann GmbH, Verlag Die Harke) als Vorsitzende des Vorstands. Sie sind nun gewählt worden. Drittes Mitglied im Vorstand ist Sigrun Albert, BDZV-Hauptgeschäftsführerin - in dieser Position gehört Albert aufgrund einer Satzungsänderung automatisch zum Kreis des Vorstandsvorsitzenden.

Im Zuge der Neuaufstellung gab es Querelen im Verband, aber auch davor hing der Haussegen des Öfteren schief - 2022 vor allem aufgrund des damaligen BDZV-Präsidenten Mathias Döpfner, der Ende des vergangenen Jahres von seinem Amt zurückgetreten war. Funke war im Zuge der Auseinandersetzungen 2022 aus dem Verband ausgetreten. Zuletzt kehrte auch die Mediengruppe NOZ/mh:n dem Verband den Rücken.

Will der BDZV relevant bleiben, muss der neue Vorstand nun die Wogen glätten und sich endlich über inhaltliche Themen definieren anstatt über Personalfragen in eigener Sache. Hilscher und Ditzen-Blanke erklärten in einem Statement: "Ein einiger und solidarisch füreinander eintretender Verband, der für glaubwürdigen und herausragenden Journalismus steht und kämpft, egal ob im Lokalen, im Regionalen, Nationalen oder Internationalen, wird überzeugend sein."

Von den Delegierten außerdem gewählt wurden drei Ressortvorstände: Lambert Lensing-Wolff (Lensing Media) für das Ressort Journalismus, Malte Wagner (Südwestdeutsche Medienholding SWMH) für das Ressort Recht sowie Nico Wilfer (Frankfurter Allgemeine Zeitung) für das Ressort Trends und Innovation. Ein weiteres Mitglied des Ressortvorstands - für den Bereich Märkte - wird in den nächsten Monaten hinzustoßen. Darüber hinaus ernannte man den langjährigen BDZV-Vizepräsidenten und Vorsitzenden des Landesverbands VSZV, Valdo Lehari, Verleger Reutlinger General-Anzeiger, zum Ehrenvorsitzenden - auch das war zuvor bereits erwartet worden. Neben Lehari wurden aus ihrem Amt die zwei weiteren Vizepräsidenten Christian DuMont Schütte (DuMont Mediengruppe) und Johannes Werle, (Rheinische Post Mediengruppe) verabschiedet.