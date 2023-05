Ab dem 15. Juni will Amazon Prime Video mit "Lewandowski – The Unknown" einen Dokumentarfilm über das Leben des bekannten Fußballers Robert Lewandowski, zur Zeit in Diensten des FC Barcelona stehend, anbieten. Den Termin hat der Streamingdienst am Dienstag bestätigt. Zunächst hieß es, die Doku sei schon für 2022 geplant. Daraus wurde dann aber nichts.

Neben Robert Lewandowski, seiner Frau Anna sowie Familienmitgliedern und Freunden sollen in dem Film auch zahlreiche Weggefährten seiner langen Karriere in der Dokumentation zu Wort kommen, darunter unter anderem Jürgen Klopp, Xavi Hernandez, Hansi Flick, Thomas Müller, Manuel Neuer, Mats Hummels, Thierry Henry oder Wojciech Szczęsny.



Papaya Films hat "Lewandowski – The Unknown" für Prime Video umgesetzt. Monika Bondarowicz und Tomasz Zawiślak haben den Film von Lewandowski-Seite koordiniert. Maciej Kowalczuk führte Regie und Kacper Sawicki agierte als Produzent. Der Film soll die faszinierende Reise Lewandowskis "vom Bolzplatz der kleinen polnischen Stadt Leszno bis in die größten Fußballarenen der Welt" abbilden und auch zeigen, "wie Lewandowski tägliche Herausforderungen annimmt, zu seinen Schwächen steht und ständig bemüht ist, sich selbst zu verbessern."

"Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und die Fragen, die gestellt wurden, haben mich wirklich über mein Leben und meine Karriere nachdenken lassen. Ich bin immer noch aktiv, aber es gab im Laufe meiner Karriere viele Dinge im Hintergrund, über die ich nie öffentlich gesprochen habe und die mich als Fußballer und als Mensch geprägt haben. Diese beiden Komponenten lassen sich nicht voneinander trennen, denn sie ergänzen und beeinflussen sich gegenseitig", beschreibt der Fußballer den Kernaspekt des Films.