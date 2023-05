Als Netflix vor wenigen Wochen eine deutsche Adaption des globalen Dating-Hits "Love is Blind" ankündigte, tat man das im gleichen Atemzug eines umfassendes Lobs für eine andere, deutsche Kuppelshow: "Too Hot to Handle Germany". Dieses von UFA Show & Factual produzierte Format wurde Ende Februar auf dem Streamingdienst veröffentlicht und Netflix suggerierte im Mai, dass man das deutsche "Love is Blind" auch wegen des großen "Too Hot to Handle"-Erfolgs mache. Die Kuppelshow sei auf "begeisterte Gegenliebe" gestoßen.

Eine offizielle Fortsetzung von "Too Hot to Handle" gab es damals aber noch nicht, auch auf DWDL.de-Nachfrage wollte sich Netflix nicht zur Zukunft der Kuppelshow äußern. Nun hat Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix, auf dem Mediengipfel der ANGA COM eine zweite Staffel des Formats in Aussicht gestellt. "Wenn etwas so ein großer Erfolg ist, gehen wir schon davon aus, dass wir es vielleicht nochmal machen", erklärte sie. Dieser etwas kompliziert formulierte Satz ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass es bislang noch keine offizielle Kommunikation rund um eine zweite Staffel gab. Nun sollte es aber keinen Zweifel mehr daran geben, dass Netflix an einer Fortsetzung arbeitet.

Offizielle Zuschauerzahlen nennt Netflix wie immer keine, seit einiger Zeit veröffentlicht der Streamingdienst aber ja eine Top 10 der meistgesehenen Formate inklusive die gesehenen Stunden. Dort kam "Too Hot to Handle: Germany" in der ersten Woche nach der Veröffentlichung weltweit auf Rang sieben mit mehr als 14 Millionen gesehenen Stunden, in Woche zwei reichte es mit rund 10 Millionen Stunden noch zu Platz acht. In Deutschland war die Kuppelshow in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung das meistgesehene Format (Filme ausgenommen) und hielt sich danach noch bis Anfang April in den deutschen Top 10.

In "Too Hot to Handle" werden die Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn noch in dem Glauben gelassen, sie würden an einer klassischen Datingshow teilnehmen. In der ersten Folge kommt dann die Überraschung: Es geht darum, körperliches Verlangen zurückzustellen und sich ehrlichen, emotionalen Beziehungen zu öffnen. Wer dennoch Sex hat, sich küsst oder auf andere Art und Weise körperlich befriedigt, muss damit leben, dass das Preisgeld für die gesamte Gruppe schrumpft. Am Ende geht ein Paar als Sieger aus der Show hervor.