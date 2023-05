Mit am Ende nur rund eineinhalb Millionen linear Zusehenden war die erste und aus sechs Folgen bestehende Staffel von "Wendehammer" im klassischen ZDF-Programm am sonst so reichweitenstarken Donnerstagabend im späten Frühjahr 2022 kein Erfolg. Entsprechend war es eine Überraschung, dass das ZDF im Sommer 2022 eine zweite Staffel des Formats bestätigte. Für sie ist jetzt auch ein genauer Termin gefunden. Das ZDF schiebt "Wendehammer" diesmal linear in den Hochsommer. Die ersten beiden der insgesamt sechs Folgen sollen am Donnerstag, 27. Juli um 20:15 und 21 Uhr gesendet werden. In den Folgewochen geht es dann weiter.

In der ZDF Mediathek sollen alle Folgen schon deutlich vorab angeboten werden. Dort wird die Geschichte gemäß einer ZDF-Ankündigung bereits ab dem 3. Juni (Veröffentlichtung um 10 Uhr) weitererzählt. In der Serie stehen weiterhin vier Nachbarinnen im Fokus: Franziska, Samira, Meike und Nadine. Sie werden von Meike Droste, Susan Hoecke, Friederike Linke sowie Elmira Rafizadeh verkörpert.



Meike ist zur Bürgermeisterin gewählt worden - ihre erste Amtstat ist zu verhindern, dass der Marktplatz in Hagen-Steinert-Platz umbenannt wird. Franziska hat ihr Jura-Examen bestanden und stellt fest, dass sie schwanger ist. Samira tritt ihre Stelle als Oberärztin an - was die emotionale Spannung zwischen ihr und Dr. Tauber nicht leichter macht. Nadine freut sich: Hannes (Timo Jacobs) hat Landgang und kommt zurück zu ihr. Dann aber taucht ein Unbekannter auf und wirbelt das Leben mächtig durcheinander.

Autor ist Alexandra Maxeiner, Sinan Akkus führte Regie. "Wendehammer" ist eine Produktion des Unternehmens Moovie.