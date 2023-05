Borussia Dortmund hat am kommenden Samstag die Chance, deutscher Fußballmeister zu werden. Das ist auch deshalb etwas Besonderes, weil der Titel letztmals 2012 nach Dortmund ging und seitdem immer nur der FC Bayern München Grund zum Jubeln hatte. Entsprechend laufen seit einigen Tagen die Planungen für eine große Meisterfeier, die schon am Samstag beginnen soll. Klar ist allerdings: Die Stadt Dortmund wird dann das Live-Spiel zwischen Dortmund und Mainz nicht auf Großleinwänden übertragen. Oberbürgermeister Thomas Westphal erklärte am Dienstag in "Bild", dass man sich mit Rechteinhaber Sky nicht über die Nutzung des Signals einigen konnte.