Mit dem Format "Top Dog Germany" ist RTL 2021 ein schöner Sommererfolg gelungen. Die damals gezeigten Episoden erreichten etwas mehr als zwölf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was unter anderem dazu führte, dass der Sender die Bestellung für 2022 auf sieben Folgen aufstockte. Mit rund 14,5 Prozent bei den Jüngeren legte die zweite Staffel quotentechnisch nochmals zu. Am 23. Juni, wieder ein Freitagabend, startet RTL um 20:15 Uhr nun die inzwischen dritte Staffel des Formats. Diese soll sogar aus neun Episoden bestehen. Die Staffel umfasst sechs Vorrundenshows, ein großes Finale, zudem ein Promi-Special und eine Best-of-Sendung.

Buschmann und Köppen sollen nun alle "Top Dog Germany"-Ausgaben moderieren und kommentieren. Agilitytrainer Jan Dießner ist in diesem Jahr erneut als Schiedsrichter dabei. Außerdem soll es ein Wiedersehen geben mit der bekannten Tierärztin und Bloggerin Dr. Tanja Pollmüller, genannt Doc Polly, die wie in den vergangenen Staffeln, gemeinsam mit ihrem Tierärzte-Team, für die tierärztliche Grundversorgung vor Ort zuständig ist und die medizinischen Besonderheiten der teilnehmenden Hunde erläutert.



Im Anschluss an "Top Dog Germany", also um 22:30 Uhr, will RTL ab dem 23. Juni sechs Wochen lang frische Folgen von "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" zeigen. Das Format ist bis Mitternacht und somit bis ran ans "RTL Nachtjournal" eingeplant.