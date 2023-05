"Forsthaus Rampensau" ist eine Promi-Realityshow, die im vergangenen Jahr beim österreichischen Privatsender ATV zu sehen gewesen ist. Und das Format, übrigens das erste seiner Art in Österreich, schlug ein: Nach Angaben des Senders, der zur ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe gehört, war es der erfolgreichste Start einer neuen ATV-Sendung seit "Bauer sucht Frau" im Jahr 2005. Im Schnitt kam die erste Staffel auf 11,3 Prozent Marktanteil - den Senderschnitt von ATV konnte "Forsthaus Rampensau" damit mehr als verdoppeln.

Der Erfolg ist auch in Deutschland nicht unbemerkt geblieben, Joyn holte "Forsthaus Rampensau" noch 2022 auf seine Plattform - und nun arbeitet die Seven.One Entertainment Group nach DWDL.de-Informationen an einer deutschen Adaption der Realityshow. Die entsprechenden Titelrechte hatte man sich bereits vor einigen Tagen gesichert. Nach DWDL.de-Informationen sind die Pläne aber schon sehr viel weiter fortgeschritten. So soll noch im Juli in Kärnten eine erste Staffel gedreht werden. Das würde auch mit der zweiten Staffel der ATV-Version zusammenpassen, die bereits im Juni produziert werden soll.

Zu sehen geben könnte es die Realityshow dann irgendwann bei Joyn. Auf Anfrage von DWDL.de will eine Sprecherin des Streamingdienstes die deutsche Adaption von "Forsthaus Rampensau" nicht bestätigen, dementiert sie aber auch nicht. Stattdessen sagt sie: "Das ATV-Format ‚Forsthaus Rampensau‘ lief im vergangenen Jahr sehr erfolgreich auf Joyn. Wir sind stets auf der Suche nach spannenden Highlight-Formaten und prüfen kontinuierlich Adaptionen erfolgreicher Programme für Joyn." Eine eigene, groß aufgezogene Realityshow würde zum neuen Konzept von Joyn passen: ProSiebenSat.1 will die Streamingplattform bekanntlich stärken, auch mit mehr Eigenproduktionen.

In Österreich wurde und wird "Forsthaus Rampensau" von der Leonine-Tochter Madame Zheng Production AT GmbH produziert. Gut möglich also, dass die deutsche Niederlassung von Madame Zheng (früher: Odeon Entertainment) die Joyn-Version verantwortet. Auf DWDL.de-Anfrage will man sich nicht dazu äußern.

Unklar bleibt derweil, ob das deutsche "Forsthaus Rampensau" ausschließlich bei Joyn zu sehen sein wird, oder ob die Folgen, in welcher Form auch immer, auch bei einem TV-Sender der Seven.One Entertainment Group laufen werden. Ein Sendersprecher von ProSieben und Sat.1 erklärt gegenüber DWDL.de, dass man kein Format unter dem Titel beauftragt habe. Außerdem werde man ein solches Format 2023 auch nicht im Programm haben. Viel wahrscheinlicher wäre ohnehin, dass das deutsche "Forsthaus Rampensau", wenn überhaupt, erst 2024 auf einem der deutschen TV-Sender laufen würde - je nach dem, wann die Erstausstrahlung bei Joyn erfolgt.

Inhaltlich erinnert "Forsthaus Rampensau" an das "Sommerhaus der Stars" bei RTL. In der ersten Staffel in Österreich wurden neun mehr oder weniger bekannte Promi-Paare, darunter etwa Ex-Dschungelcamperin Tara Tabitha, in einem Forsthaus zusammengepfercht, um sie über zwei Wochen lang hinweg zu begleiten. In verschiedenen Spielen mussten die Paare gegeneinander antreten und konnten sich dabei vor den Nominierungen schützen. Am Ende der Staffel gab es ein Sieger-Paar, das sich "Rampensau 2022" nennen durfte.