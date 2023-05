Der langjährige Fernsehmanager Jürgen Breest ist tot, er ist am 22. Mai im Alter von 86 Jahren in Berlin verstorben. Das hat Radio Bremen am Mittwoch bestätigt. Breest stand zwischen 1963 und 1999 in den Diensten von Radio Bremen und war 30 Jahre lang Leiter der Abteilung Fernsehfilm/Unterhaltung. Sein Werk als Programmverantwortlicher reicht von "Loriot" und dem Bremer "Tatort" über "Sommer in Lesmona" bis hin zum Holocaust-Zeugen-Projekt von Karl Fruchtmann.

Die heutige Intendantin von Radio Bremen, Yvette Gerner, ehrt Jürgen Breest in einer Stellungnahme als einen der wichtigsten Fernsehmacher im deutschen Fernsehen seiner Zeit: "Jürgen Breest hat Radio Bremen im Fernsehen entscheidend geprägt. Sein Mitwirken an Produktionen wie ‚Loriot‘ oder der Kabarett-Reihe ‚Jonas‘ ist legendär. Er hat bewiesen, dass Unterhaltung im besten öffentlich-rechtlichen Sinne weder streng noch verstaubt sein muss. Auch im Fiktionalen verdankt Radio Bremen Jürgen Breest viel. Kolleginnen und Kollegen erinnern sich an seine menschlich-zugewandte Art und seinen künstlerischen Geist. Sein hoher Anspruch an innovatives Fernsehen bleibt unvergessen. Wir trauern um Jürgen Breest und wünschen seiner Frau und seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft."

Während seiner Zeit bei Radio Bremen brachte Breest einige bekannte Personen zum Sender. Neben Vicco von Bülow und Bruno Jonas gehörten dazu auch Margarethe Schreinemakers und Hape Kerkeling, Maren Kroymann ("Nachtschwester Kroymann") und Sabine Postel ("Nicht von schlechten Eltern", "Tatort"). Unter Breest entstand "3nach9", die heute am längsten laufende Talkshow im deutschen Fernsehen.