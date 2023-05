am 24.05.2023 - 17:21 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist erneut mit dem Vorhaben gescheitert, einen Investor an Bord zu holen. Wie schon 2021 hat die Mitgliederversammlung auch am Mittwoch nicht genügend Ja-Stimmen hervorgebracht. Erforderlich wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit gewesen, also 24 Befürworter. Von 36 Vereinen (18 Bundesligisten und 18 Zweitligisten) habe es aber elf Nein-Stimmen und obendrein fünf Enthaltungen gegeben. Wer wie abgestimmt hat, ist nicht bekannt. Angeblich auf Antrag des VfL Bochum wurde im Geheimen votiert.