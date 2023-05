Wenn die laufende Saison der Basketball-Bundesliga in den kommenden Wochen abgeschlossen wird, geht auch die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und somit MagentaSport zu Ende. Ab Spätsommer laufen die Spiele der nationalen Basketballliga beim neuen Streamingdienst Dyn. Auf Basketball müssen Fans der Sportart bei MagentaSport dennoch nicht verzichten. So hat die Telekom langfristige Verträge mit der EuroLeague abgeschlossen und wird auch die deutsche Nationalmannschaft in den kommenden Jahren zeigen.

Neu hinzu kommt zudem die Frauen-Nationalmannschaft: Wie am Donnerstag bekannt wurde, werden die Frauen-Europameisterschaften im Jahr 2023 und 2025 von MagentaSport übertragen – übrigens kostenlos für alle. Das Turnier findet vom 15. bis 25. Juni in Slowenien statt. Übertragen werden sollen Eröffnungsspiel, alles ab dem Halbfinale, alle deutschen Matches und eine "Toppartie" pro Spieltag. Einen ähnlichen Weg ging die Telekom zuletzt schon im Eishockey. Dort bleibt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) war langfristig bei MagentaSport, dennoch wurden Übertragungen von Spielen der Frauen- und Junioren-Nationalteams ausgebaut.



Schon länger bekannt ist, dass die Telekom die Männer-WM (25. August bis 10. September 2023) komplett live zeigt – dabei handelt es sich um 92 Matches. Jedes Spiel mit Beteiligung Deutschlands ist frei empfangbar zu sehen. Das Angebot der EuroLeague will die Telekom ab nächster Saison ausbauen, heißt es. Zusätzlich sollen jeweils donnerstags Konferenzen angeboten werden. Ex-Nationalspieler Per Günther, der auch für alle Länderspiele und die Basketball WM verpflichtet wurde, begleitet die EuroLeague künftig als Experte.

Telekom-TV-Chef Arnim Butzen: "Internationales Spitzen-Basketball wird für die deutschen Fans und unsere Kunden immer attraktiver. Das sehen wir an der bemerkenswerten Entwicklung der Zuschauerzahlen, besonders in der Turkish Airlines EuroLeague. Unsere Strategie, bewusst auf die europäischen Top-Ligen mit starken deutschen Klubs zu setzen, geht auf. Die Weltmeisterschaft mit einer ambitionierten deutschen Mannschaft wird ab 25. August ein absolutes Basketball-Highlight und ein weiterer Zuschauermagnet. Die EuroBasket der Frauen rundet unser internationales Basketball-Angebot perfekt ab."