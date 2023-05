am 25.05.2023 - 11:44 Uhr

Um den Teamsportarten hinter König Fußball mehr Sichtbarkeit zu geben, war es schon immer Anliegen des im August startenden Sporttreamers Dyn, unter anderem ARD und ZDF mit einzubeziehen. Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben, wie die zunächst auf vier Jahre angelegte Zusammenarbeit mit ARD und ZDF genau aussehen wird.





Bilder von Spielen der Basketball-, Handball-, Tischtennis- und Hockey-Bundesliga sind für Fans künftig bei ARD, ZDF und den Dritten Programmen verfügbar. Highlights von den Spielen können die Öffentlich-Rechtlichen noch am Spieltag in ihre Sendungen einbauen oder auch in Digitalangeboten platzieren. Auch Live-Übertragungen werden möglich: Pro Saison können ARD, ZDF oder Dritte Programme bis zu zwölf Matches der Basketball Bundesliga und des BBL-Pokals und bis zu zwölf Spiele der Handball-Bundesliga und des DHB-Pokals ausstrahlen.

Was zeigt Dyn? Handball Handball: LIQUI MOLY Handball Bundesliga, 2. Handball Bundesliga, DHB Pokal, Pixum Supercup, Handball Bundesliga Frauen, EHF Champions League Männer, EHF Champions League Frauen, EHF European League Männer und EHF European League Frauen

Basketball Basketball: easyCredit Basketball Bundesliga, BBL Pokal und Basketball Champions League

Volleyball Volleyball Bundesliga Männer, Volleyball Bundesliga Frauen, DVV Pokal Männer und DVV Pokal Frauen Tischtennis: Tischtennis Bundesliga und TTBL Pokal

Hockey Feldhockey Bundesliga Männer und Feldhockey Bundesliga Frauen. (1. Saison: Alles for free auf YouTube)

Angeboten werden können live auch bis zu fünf Partien der zweiten Handball-Bundesliga und die Final-Four-Turniere im Handball wie auch Basketball. Auch das Tischtennis-Bundesliga-Finale sollen die Öffentlich-Rechtlichen zeigen können. Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter von Dyn Media: "Es ist ein großartiges Zeichen der Verantwortlichen bei ARD und ZDF gemeinsam mit Dyn dafür zu sorgen, dass diese Sportarten auch künftig eine entsprechende Wahrnehmung und Wertschätzung erfahren." ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Vereinbarung mit Dyn gibt uns auch zukünftig die Möglichkeit, regelmäßig ARD-weit von den wichtigen nationalen Ligen zu berichten. Vor dem Hintergrund, dass wir in unseren Sport-Angeboten möglichst vielfältig und abwechslungsreich berichten wollen, ist diese Zusammenarbeit für uns sehr wichtig."