RTLzwei hat die Rückkehr seiner Reihe "Deutschland - Deine Schulden" angekündigt. Insgesamt zwei neue Ausgaben werden am 13. und 20. Juni jeweils zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. Unter anderem geht es dann um Schuldnerberater Max Postulka, der dann erneut Menschen, die finanziell in Not sind, begleitet. Gemeinsam versuchen sie, die Finanzen in den Griff zu bekommen.

Dass RTLzwei wieder nur zwei Ausgaben von Good Times hat produzieren lassen, ist angesichts der bislang erzielten Quoten der Reihe eigentlich überraschend. Im November 2019 wurde das Format erstmals ausgestrahlt und kam damals auf mehr als 6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, im vergangenen Jahr waren es immerhin noch mehr als 5 Prozent - "Deutschland - Deine Schulden" lag damit deutlich oberhalb des Senderschnitts.

In den neuen Folgen begleitet Schuldnerberater Postulka unter anderem den 35-jährigen Christian, der seine Miete zuletzt nicht mehr zahlen konnte. Daher wohnt er nun wieder bei seinen Eltern, außerdem betreibt er einen Online-Shop, in dem er Spielwaren anbietet und so seinen Schuldenberg in Höhe von 50.000 Euro abstottern will. Außerdem sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Obergerichtsvollzieher Björn Ellendt und Gerichtsvollzieherin Sonja Laschet ihre Arbeit machen. Und dann ist auch das Inkasso-Duo Michael Brühmann und seine Partnerin Nina Müller Teil der Sendung - sie setzen auf direkte Konfrontation. Ohne Vorankündigung statten sie Schuldnerinnen und Schuldnern einen Besuch ab, was oftmals auf Unverständnis stößt.