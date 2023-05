am 25.05.2023 - 13:01 Uhr

Auch wenn der Titel und ein vor wenigen Tagen veröffentlichter erster Trailer anderes nahelegen: Joko Winterscheidt wird bei Prime Video keine klassische Show moderieren, sondern eine Dokuserie. Unter dem Titel "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" soll sich der Entertainer mit der "drohenden Klimakatastrophe" beschäftigen, wie Amazon am Donnerstag mitteilte.

Entstanden ist eine sechsteilige Dokumentation, die ab dem 7. Juni bei Prime Video zum Abruf stehen wird. Den Starttermin hatte der Streamingdienst bereits kürzlich bekanntgegeben (DWDL.de berichtete). Produziert wird das Format von Florida TV, K2H und 27KM Entertainment.

Um herausfinden, ob es für die Suche nach Lösungsansätzen nicht schon längst zu spät ist, begibt sich Winterscheidt an Orte, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind und trifft Menschen, die mit innovativen Ideen den Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit aufgenommen haben. Dabei bekommt er "seine Grenzen und eigenen Widersprüche vor Augen geführt", heißt es.

Amazon spricht von einer bildgewaltigen, emotionalen und überraschend unterhaltsamen Reise", bei der Joko Winterscheidt lernen muss, "dass guter Wille allein nicht reicht und es keine einfachen Antworten gibt". In einem neuen Trailer, den Prime Video am Donnerstag veröffentlichte, sind auch prominente Weggefährten zu sehen, darunter Christoph Maria Herbst und Uwe Ochsenknecht.