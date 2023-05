Erst seit dem vergangenen Jahr steht "Bergdoktor" Hans Sigl auch regelmäßig auf der "Starnacht"-Bühne und führt gemeinsam mit Barbara Schöneberger durch die Schlager-Show, die von ORF und MDR veranstaltet wird. Und während die Show hierzulande meist nur in den Dritten Programmen der ARD zu sehen ist, holt man sie im Juli ins Hauptprogramm: Die "Starnacht am Wörthersee" wird am Samstag, den 8. Juli, im Ersten übertragen.

Mit den Dritten kommt Das Erste dann übrigens in keinen Konflikt. Sie planen nach aktuellem Stand keine parallele Übertragung der "Starnacht". Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die ARD eine Show, die normalerweise in den Dritten beheimatet ist, ins Hauptprogramm holt. Zwei Ausgaben der "Beatrice Egli Show" waren 2022 in SWR und MDR zu sehen, ehe das Format im April auch im Ersten auftauchte. Die nächste Ausgabe im Juni ist dann wieder den Dritten vorbehalten.

Nach welchem Muster die ARD hier vorgeht, ist ziemlich undurchsichtig. Die "Starnacht am Neusiedler See", die bereits am ersten Juni-Wochenende über die Bühne geht, ist jedenfalls im MDR zu sehen - und nicht im Ersten. Gleichzeitig zeigt der SWR übrigens eine neue Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" - ein Schlagerduell bei den öffentlich-rechtlichen Dritten also.

Und auch RTLup hat am Donnerstag Schlager-Nachschub angekündigt. So will der kleine Spartensender am 26. Juli erstmals die "Schlagernacht des Jahres 2023" zeigen. Die Open-Air-Veranstaltung findet bereits am 10. Juni auf der Berliner Waldbühne statt, bei der RTLup-Sendung handelt es sich also nicht um ein Live-Event. Die "Schlagernacht des Jahres"-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Für Berlin haben sich Künstlerinnen und Künstler wie DJ Ötzi, Matthias Reim, Vicky Leandros, Ben Zucker, Kerstin Ott, Michelle, Mickie Krause, Frank Zander, Oli.P, Voxxclub, Olaf der Flipper und Tochter Pia Malo, Ramon Roselly, Sarah Engels, Team 5ünf, Stereoact und Julian Reim angekündigt. Moderiert wird die Show von Steffi Brungs und Ramon Roselly.