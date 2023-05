am 26.05.2023 - 14:25 Uhr

Nachdem das Medienunternehmen High View mit seinem Musiksender Deluxe Music lange sehr erfolgreich unterwegs war, entschied man sich Ende 2020 dazu, auch noch einen Schlagersender auf Sendung zu bringen. Seither bedient man mit Schlager Deluxe eine in Deutschland vergleichsweise große Gruppe an Menschen, die auch bei den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder im Mittelpunkt eigener Programme steht.

High View will die Verbreitung von Schlager Deluxe nun vergrößern und hat angekündigt, dass der Sender ab sofort auch über die Kabel-TV-Produkte von Vodafone empfangen werden kann. Die technische Reichweite des Sparten-Musiksenders liegt damit bei mehr als 30 Millionen Haushalten. Schon bislang war der Sender im deutschsprachigen Raum unter anderem über Magenta TV, Astra 19.2 Grad, waipu.tv, 1&1, PŸUR wilhelm.tel, willy.tel, Net Cologne, Sunrise, Swisscom Blue oder auch Zattoo zu empfangen.

"Schlager Deluxe hat sich seit dem Launch [...] dank der konsequenten Ausrichtung auf den modernen Schlager, das frische On-Air-Design und einen sukzessiven Ausbau der technischen Verbreitung sehr gut entwickelt. Die Evolution des Schlagers geht ständig weiter und findet neue, auch junge Fans. Die Künstler:innen und ihre Produktionen lösen die Grenzen zur Popmusik zunehmend auf, von jungen Party-Hits bis zu den bekannten Kult-Stars entsteht eine nahbare Szene, die keine Grenzen mehr zieht", sagt Ulrike Unseld, die das Musikportfolio und die Vermarktung bei High View verantwortet.

Unseld spricht außerdem davon, dass sich der vergleichsweise junge Sender bei "Zuschauern und Werbetreibenden" etabliere. Nun will man offenbar auch neue Inhalte anschieben. "Mit dem Investment in die Vodafone-Verbreitung erreichen wir ein größeres Publikum, bieten der Branche eine größere Bühne. Wir freuen uns nun auf den weiteren inhaltlichen Ausbau des Senders und der Marke, gemeinsam mit Entertainmentpartnern und Werbungtreibenden", so Unseld.