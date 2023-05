Zum 33. Mal ist am Abend in Köln der Deutsche Kamerapreis verliehen worden. Der Ehrenpreis ging dabei an Bella Halben, die, wie die Jury begründet, ihren Filmen – und damit auch dem Publikum – einfühlsame und starke Bilder schenke, die weit über das reine Visualisieren des Inhalts hinausgingen und die förmlich hinter die Geschichte blicken würden. Die Jury argumentierte weiter: "Dabei stellt sie ihre Kamera und ihr Licht in den Hintergrund, die Geschichte und die Schauspieler:innen des Films aber in den Vordergrund und lässt sie dort glänzen."