Weil sie hohe Quoten versprechen, sind die Fußball-Relegationsspiele, die Sat.1 im Juni zeigt, besonders wichtig für den Sender. Und ausgerechnet bei der ersten Übertragung gab es nun massive Tonprobleme. Diese setzten direkt um 20:15 Uhr mit dem Intro der Fußball-Übertragung ein und auch als Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel die Zuschauerinnen und Zuschauer mutmaßlich begrüßten, war nur ein stetes Rauschen zu hören.

Nach rund sechs Minuten veränderte sich das Rauschen in einen Brummton und es dauerte eine weitere Minute, bis Sat.1 das Problem in den Griff bekam und endlich Opdenhövel und Babbel zu hören waren. Doch damit waren die Tonprobleme offensichtlich nicht komplett behoben. Kurz danach ging man erstmals in eine Werbepause - und als man aus eben dieser zurückkehrte, gab es erneut Schwierigkeiten.

Nach der Unterbrechung gab es kein Rauschen oder Brummen mehr, dafür hörte man die Personen auf dem Bildschirm überhaupt nicht mehr. Und so sprachen Opdenhövel und Babbel vermutlich über das anstehende Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV, die Zuschauerinnen und Zuschauer hörten aber nur die Hintergrundgeräusche aus dem Stadion. Erst als Matthias Killing, der am Donnerstags als Reporter im Einsatz war, VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interviewte, normalisierte sich der Ton wieder und alles war einwandfrei zu hören.

Auch in der Anfangszeit des Spiels gab es ganz offensichtlich auf manchen Empfangswegen noch Tonproblemen. Bei einer Twitter-Umfrage, die Sat.1 kurz nach Anpfiff startete, gaben einige Userinnen und User an, keinen Ton zu haben. Kommentator Wolff-Christoph Fuss meldete sich etwa sieben Minuten nach dem Beginn der Partie zu Wort und entschuldigte sich für die Probleme. "Die Kollegen arbeiten dran", versicherte der Kommentator. Auch in einer Einblendung on Air sowie bei Twitter entschuldigte sich der Sender für die technischen Probleme. Wo genau das Problem lag, ist nicht bekannt.

Bereits am Freitag hat Sat.1 die Chance, es besser zu machen, dann überträgt man nämlich die Zweitliga-Relegation zwischen Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden. Am Montag und Dienstag finden dann die jeweiligen Rückspiele statt. Übertragen werden diese Spiele auch alle von Sky, dort gab es am Donnerstag keine Tonprobleme.